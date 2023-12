Applied Blockchain Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analyse von Applied Digital von verschiedenen Analysten ergibt, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung erhält. Innerhalb der letzten zwölf Monate gab es 1 positive und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 14 USD, was einem Anstieg um 107,1 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Applied Digital ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Themen in sozialen Medien veröffentlicht. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie sind positiv. In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare in sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über Applied Digital weniger diskutiert als normal, was zu einem leichten Rückgang der Aufmerksamkeit führt.

In der technischen Analyse wird auf die 200-Tage-Linie (GD200) der Applied Digital hingewiesen, die aktuell bei 5,69 USD liegt. Dieser Abstand von +18,8 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 6,76 USD wird als positiv bewertet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 5,14 USD eine positive Differenz von +31,52 Prozent.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Applied Digital daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzungen, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und der technischen Analyse.