Applied Biosciences Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Applied Biosciences liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen RSI von 50, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge bezüglich der Aktie von Applied Biosciences. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Applied Biosciences-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Applied Biosciences derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Aufgrund dieser Differenz von 2,49 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.