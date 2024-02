Applied Biosciences Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den vergangenen zwei Wochen wurde Applied Biosciences von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die Dividendenrendite von Applied Biosciences beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,5 % im Bereich "Arzneimittel". Aufgrund dieser Differenz von 2,5 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Applied Biosciences im Durchschnitt liegen. Daher wird auch hier eine "neutral"-Einschätzung abgeleitet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Applied Biosciences liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was eine Einstufung als "neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "neutral" für das Unternehmen.