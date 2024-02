Applied Biosciences Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividendenrendite von Applied Biosciences beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Applied Biosciences. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Applied Biosciences-Aktie beträgt derzeit 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend erhält Applied Biosciences aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.