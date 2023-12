Applied Biosciences Aktie: Abwarten

Die Biotechnologiefirma Applied Biosciences weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 % im Bereich "Arzneimittel". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für Applied Biosciences liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Situation als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Applied Biosciences, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Applied Biosciences in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.