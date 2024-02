Apples geheime Agenda: Steht ein neues KI-Zeitalter bevor?

Revolution durch Apple: iPhone-Riese entwickelt KI-Alternative, die das Ruder von Rechenzentren wegnehmen könnte.

Apple steht kurz davor, die Welt der künstlichen Intelligenz zu revolutionieren. Während andere Tech-Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Google und Meta bereits große Ankündigungen gemacht haben, hat Apple bislang auffällig wenig über seine Pläne in diesem Bereich verraten. Doch das soll sich bald ändern.

CEO Tim Cook gab bei der Vorstellung der Quartalszahlen einen geheimnisvollen Ausblick auf die Zukunft und die Investitionen in Technologien, die das Unternehmen gestalten werden. Dazu gehöre auch die künstliche Intelligenz, betonte Cook.

Die Analysten waren begeistert und wollten mehr erfahren, doch Cook blieb vage und erklärte, dass Apple erst später in diesem Jahr weitere Details preisgeben werde.

Damit stichelt der iPhone-Konzern indirekt gegen seine Konkurrenten, die bereits große Ankündigungen gemacht haben. Doch auch Apple hat bereits einige Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz zu verzeichnen. Die Ambitionen des Unternehmens werden in rund einem Dutzend Forschungspapieren deutlich, die von KI-Entwicklern bei Apple veröffentlicht wurden.

Diese Papiere geben Einblick in den neuen Ansatz, den Apple im Bereich der künstlichen Intelligenz verfolgt: Edge AI. Anders als bei anderen Tech-Unternehmen, bei denen KI-Anwendungen in zentralen Rechenzentren bereitgestellt werden, sollen die neuen Modelle von Apple am "Rand" des Netzwerks ausgeführt werden.

Das bedeutet, dass sie beispielsweise auf dem iPhone selbst betrieben werden können, ohne eine Internetverbindung zu benötigen.

Einer der führenden Köpfe bei Apples Edge-AI-Projekten ist Zhe Gan, der in China und den USA ausgebildet wurde und bereits für Microsoft tätig war, bevor er Ende 2022 zu Apple wechselte. Gan hat in den vergangenen Jahren an der Duke University in North Carolina geforscht und mehrere Forschungspapiere veröffentlicht, die zeigen, wie Apple an der Entwicklung des ersten Sprachmodells des Unternehmens mit dem Namen "Ferret" arbeitet.

Dieses Modell kann einzelne Elemente in Bildern erkennen und Genauigkeit und Leistung von bereits existierenden Modellen übertreffen.

Bemerkenswert ist dabei auch, dass Apple Ferret der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt hat, obwohl das Unternehmen normalerweise sehr geheimniskrämerisch ist. Auch das Team von KI-Experte Keivan Alizadeh hat kürzlich mit einem neuen Ansatz auf sich aufmerksam gemacht, mit dem komplexe KI-Sprachmodelle auch auf Geräten mit wenig Speicher betrieben werden können.

Analysten sehen Apple auf einem guten Weg, eine Vorreiterrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz einzunehmen. So geht beispielsweise Analyst Erik Woodring von der US-Großbank Morgan Stanley davon aus, dass Apple bereits im Herbst 2024 ein "KI-iPhone" auf den Markt bringen wird. Dafür spricht auch, dass Apple in letzter Zeit verstärkt Stellen für KI-Experten ausgeschrieben hat.

Laut Woodring werden KI-Funktionen in Zukunft komplett verändern, wie wir mit der digitalen Welt interagieren.

Das Jahr 2024 könnte somit als Meilenstein in Apples KI-Anstrengungen gelten. Auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni wird erwartet, dass Apple eine erweiterte Version seines Assistenten Siri vorstellen und das Betriebssystem iOS um zahlreiche KI-Lösungen ergänzen wird.

Die Zukunft mit Apple als einem der führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz verspricht also spannend zu werden.

Es wird erwartet, dass die nächste Betriebssystemversion von Apple, iOS18, mit zahlreichen KI-Funktionen ausgestattet sein wird. So berichteten sowohl Woodring als auch Gurman unter Berufung auf Insider, dass die neue Version umfassende KI-Funktionen enthalten wird.

In der Arena in San Jose findet eine bahnbrechende Veranstaltung statt. Mit einer spektakulären Inszenierung auf den riesigen Leinwänden fordert der koreanische Technologiekonzern Samsung den iPhone-Hersteller Apple heraus. Der Chef der Mobilfunksparte von Samsung, TM Roh, verkündet, dass mit der neuen KI-Initiative "Galaxy AI" eine neue Ära eingeleitet wird. Diese Initiative soll den Nutzern ungeahnte Möglichkeiten bieten, ihre Kreativität auszuleben.

Im Gegensatz zu Apple entwickelt Samsung nicht alle KI-Technologien in Eigenregie. Für einige Anwendungen greift das Unternehmen auf das KI-Sprachmodell von Google zurück und setzt bei KI-Chips auf den US-Konzern Qualcomm. Dennoch hat Samsung mit seinen neuesten Smartphones einen Vorsprung im Verkauf gegenüber Apple erzielt. Während Apple noch keine Ankündigung gemacht hat, können die KI-Smartphones von Samsung bereits in Geschäften erworben werden.

Im Interview mit CNBC im Dezember geben zwei Apple-Manager, Johny Srouji, Leiter der Chipentwicklung, und John Ternus, Leiter der Hardware-Sparte, seltene Einblicke in die Entwicklung bei Apple. Auf die Frage, ob Apple im KI-Wettrennen abgehängt wurde, antwortet Srouji lachend: "Das sehe ich nicht so.

Wir machen uns keine Sorgen." Er betont den Vorteil, dass Apple die Chips, die Hardware und die Software selbst entwickelt und alles in einem Team vereint hat. Srouji gibt sogar eine vielversprechende Ankündigung: "Darauf werden wir uns konzentrieren." Zu konkreten Fragen zu zukünftigen Entwicklungen hält er sich jedoch bedeckt.

