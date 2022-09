Apple wirft Russlands größtes Social Media Netzwerk aus dem App Store

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) hat VKontakte, eine in Russland beliebte Social-Networking-Anwendung, laut einer Erklärung von VK, dem Unternehmen hinter der Plattform, entfernt. Was ist passiert:Die Erklärung, die zuerst von The Verge veröffentlicht wurde, besagt, dass einige VK-Anwendungen von Apple blockiert wurden und nicht mehr im App Store heruntergeladen und aktualisiert werden können. Die Erklärung besagt, dass VK-Anwendungen, die bereits auf Smartphones installiert sind,… Hier weiterlesen