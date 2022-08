Apple will angeblich 100 Personalvermittler entlassen, um die Einstellung von Personal zu verlangsamen und den Termin für die Rückkehr ins Büro zu verschieben

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL), das Gerüchten zufolge die Einstellung von Personal verlangsamt, hat Berichten zufolge in der vergangenen Woche Personalvermittler entlassen. Apple schwingt die Axt: In einem seltenen Schritt hat Apple 100 Personalvermittler entlassen, die über seine Niederlassungen verteilt sind, einschließlich derer in Texas und Singapur, so Bloomberg’s Mark Gurman in einem Bericht, der sich auf Personen beruft, die nicht genannt werden… Hier weiterlesen