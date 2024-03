Apple wagt den Spagat: Öffnung für alternative App-Stores zur Risikominimierung

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple öffnet iPhone-App-Markt nach EU-Druck – Sicherheitsprüfung für Apps aus alternativen Marktplätzen zugesichert.

Nachdem die Europäische Union die Öffnung des App-Marktes für das iPhone erzwungen hat, wird Apple nun auch Apps aus anderen Stores unter die Lupe nehmen. Ein kürzlich veröffentlichtes Papier des US-Konzerns zeigt, dass auch nach der Zulassung von alternativen Marktplätzen nur Apps installiert werden dürfen, die zuvor von Apple einem Sicherheitscheck unterzogen wurden.

Im Rahmen dieses Prozesses wird Apple unter anderem darauf achten, ob Apps irreführende Informationen enthalten, sich als andere Apps ausgeben oder versteckte, ruhende oder nicht dokumentierte Funktionen haben. Zudem werden auch Apps aus Konkurrenz-Stores genauestens überprüft, um sicherzustellen, dass sie den Nutzern transparent machen, wozu sie auf Datenquellen wie Mikrofon, Kamera oder Standort zugreifen wollen.

Im Vergleich zu Apps aus dem hauseigenen Store findet bei Apps aus anderen Stores keine ausführliche Prüfung statt, die auch die Inhalte und Geschäftsbedingungen umfasst. Bislang konnten Nutzer eines iPhones lediglich Apps aus dem App Store von Apple installieren. Doch das neue EU-Gesetz für Digitale Märkte (Digital Markets Act/DMA) schreibt vor, dass große und dominante Anbieter wie Apple auch den Zugang zu anderen App-Stores ermöglichen müssen.

Apple führt in der Regel keine inhaltliche Prüfung bei Apps aus alternativen Stores durch und geht auch nicht gegen Pornografie oder Anleitungen zum Drogenkonsum vor. Doch wenn eine App körperlichen Schaden für die Nutzer verursachen könnte, greift der Konzern ein. So werden beispielsweise gefährliche "Challenge-Apps" abgefangen, die zu einer Selbst- oder Fremdgefährdung auffordern oder sogar versuchen, die Nutzer zu einer Selbsttötung zu bewegen.

Diese Schutzmaßnahmen tragen dazu bei, dass das iPhone-Erlebnis der Nutzerinnen und Nutzer in der Europäischen Union so sicher und datenschutzfreundlich wie möglich gestaltet wird - wenn auch nicht in demselben Maße wie im Rest der Welt. In dem Papier betont Apple, dass auch der Konkurrent Google (Alphabet C (ex Google)) das "Sideloading" von Apps auf Android-Smartphones zwar erlaubt, aber als riskant betrachtet. Im "Advanced Protection Program" für Journalisten, Aktivisten und wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik wird das "Sideloading" sogar verhindert, um schädliche Downloads abzuwehren. Teilnehmende Nutzer können nur Apps aus "verifizierten Stores" wie dem Google Play Store und dem App Store ihres Geräteherstellers installieren.

An der NASDAQ verlor die Apple-Aktie zwischenzeitlich 0,25 Prozent und notierte bei 180,30 US-Dollar. Die Entscheidung, Apps aus alternativen Stores zu überprüfen, könnte bei einigen Anlegern für Unsicherheit sorgen. Dennoch bleibt Apple dank der Schutzmaßnahmen beim App-Markt in der Europäischen Union auch weiterhin an der Spitze der Sicherheit und des Datenschutzes.

