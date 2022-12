Apple vs. Mercadolibre: Auf Kriegsfuß in Brasilien

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN: 865985) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP) verbinden nicht unbedingt die Kernmärkte. Jedoch ist der iKonzern rund um den Globus aktiv, was gewisse Überschneidungen ermöglicht. Oder auch die Option bereithält, dass sich diese zwei Konzerne in die Quere kommen.

So geschehen jüngst. Mercadolibre attackiert im brasilianischen Markt Apple. Sehen wir uns im Folgenden einmal an, was der Anlass ist.

Mercadolibre: Auf Konfrontationskurs mit Apple

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, habe Mercadolibre bei der lokalen Kartellbehörde eine Beschwerde gegen Apple eingereicht. Anlass seien wettbewerbswidrige Praktiken vonseiten des Kultkonzerns aus Cupertino, die man in Brasilien offenbar beobachtet habe.

Mercadolibre wirft Apple vor, sein Monopol bei dem Vertrieb von Apps auf den eigenen Geräten rechtswidrig auszuspielen. Konkret gehe es um Restriktionen bei digitalen Gütern und In-App-Käufen. Unter anderem fällt ein Verbot digitaler Güter Dritter wie Filme, Musik, Videospiele, Bücher und anderer Medien darunter.

Zudem kritisiert Mercadolibre Apple dafür, dass man von den Entwicklern und Anbietern solcher Güter generell verlange, das eigene Zahlungssystem zu verwenden. Eine solche Geschäftspraktik schade sehr direkt den Konkurrenten des Tech-Giganten. Das könne man so nicht hinnehmen.

Ein gesundes Eigeninteresse?

Mercadolibre dürfte ein gewisses Eigeninteresse an der Kritik haben (ach nee!). Aber insbesondere das Erwähnen des Zahlungsdienstleisters lässt mich aufhorchen. Scheinbar möchten die Lateinamerikaner durchsetzen, dass in Brasilien mehr Wettbewerb möglich ist. Und vermutlich soll Mercado Pago einer der Anbieter sein, der in diesem Szenario nicht weiter benachteiligt werden soll.

Es ist ein guter Vorstoß, um das eigene Geschäft in Brasilien zu stärken. Zumal der Win-Faktor für beide Seiten vorhanden sein könnte. Wenn Apple sich darauf einließe, weitere etablierte Zahlungsabwickler dort zuzulassen, so könnte das womöglich auch das Volumen im App Store weiter erhöhen.

Im Endeffekt bleibt trotzdem fraglich, was daraus folgt. Trotzdem: Mercadolibre ist einfach ein gigantisches Ökosystem in Lateinamerika und dieser Vorstoß dürfte das unterstreichen. Als unternehmensorientierter Investor konzentriere ich mich jedoch lieber darauf, wie das Management selbst sein Wachstum und sein Ökosystem in die Hand nimmt und ausbaut, anstatt auf eine Apple-Fehde zu bauen, die vielleicht einen kurzfristigen Effekt bringen könnte.

Der Artikel Apple vs. Mercadolibre: Auf Kriegsfuß in Brasilien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und MercadoLibre und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

