Apple und Google: Revolutionäre Gemini-Partnerschaft für iPhones?

Apple plant Mega-Deal mit Google, um das Gemini-KI-Modell für das iPhone zu nutzen, so Bloomberg.

Apple steht im Wettbewerb um künstliche Intelligenz (KI) nicht dort, wo das Unternehmen stehen möchte. Dies deutet sich durch die jüngsten Bestrebungen an, externe KI-Technologien zu lizenzieren. Laut Bloomberg ist Apple in Gesprächen mit Google, um dessen Gemini AI-Modell für iPhone-Funktionen zu nutzen. Diese Entwicklung wäre eine bedeutende Erweiterung der bestehenden Partnerschaft, in der Google bereits als bevorzugter Suchmaschinenanbieter auf dem Safari-Browser fungiert. Zusätzlich führte Apple Gespräche mit OpenAI zur möglichen Nutzung der GPT-Modelle. Die Notwendigkeit für Apple, im KI-Bereich aufzuholen, ist offensichtlich, angesichts des Drucks durch Konkurrenten wie OpenAI, Microsoft, Anthropic und Google selbst.

Apple-CEO Tim Cook kündigte an, später im Jahr GenAI-Funktionen einführen zu wollen. Stellenausschreibungen des vergangenen Jahres ließen bereits vermuten, dass an mehreren internen und externen Tools, basierend auf generativer KI, gearbeitet wird. Die Überlegungen, Drittanbieter-KI-Technologien zu nutzen, legen nahe, dass die eigenen KI-Bemühungen Apples nicht so fortgeschritten sind wie erhofft. Einige On-Device-Funktionen des kommenden iOS 18-Updates könnten zwar von Apples eigenen Modellen angetrieben werden, jedoch erkundet das Unternehmen Partnerschaften für generative KI-Anwendungsfälle wie Bilderschaffung und Schreibassistenz.

Google selbst hatte mit seinem Gemini-Modell Schwierigkeiten, musste die Bildgenerierungsfunktion pausieren und CEO Sundar Pichai bezeichnete die Antworten von Gemini als „vollkommen inakzeptabel“. Trotz dieser Rückschläge hat Google Vorteile bei der Einführung von Smartphone-Funktionen, demonstriert durch die Partnerschaft mit Samsung für Gemini-betriebene KI-Features in der Galaxy S24-Serie und die Einführung dieser Funktionen in der eigenen Pixel-Telefonserie.

Die strategische Bewegung Apples zur Lizenzierung externer KI-Technologien und die Zusammenarbeit mit Branchengrößen wie Google und möglicherweise OpenAI unterstreichen die Dringlichkeit, in einem rasant fortschreitenden Sektor wettbewerbsfähig zu bleiben.

