Apple im teuren Wettlauf: Aufholjagd im KI-Segment

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das Aus für Apples ambitioniertes Autoprojekt spart Forschungsbudget, doch im Technikrennen hinkt der Konzern hinterher.

Apple schlägt endlich seine teuren Auto-Träume ab. Das Timing könnte nicht besser sein, denn für seine anderen Ambitionen benötigt das Unternehmen eine Menge Kraftstoff im Tank. Laut The Wall Street Journal hat Apple vor kurzem den formellen Schritt unternommen, seine Mitarbeiter des Auto-Projekts, auch bekannt als Projekt Titan, darüber zu informieren, dass es das Programm einstellt und sich stattdessen auf die Entwicklung von generativer künstlicher Intelligenz konzentrieren wird.

Beide Entscheidungen sind nicht sonderlich überraschend. Das Auto-Projekt wurde bereits seit mindestens einem Jahrzehnt mit verschiedenen Starts und Stops betrieben, hat letztendlich jedoch für ein Unternehmen, das keinerlei Erfahrung in der Produktion irgendeiner Form von Fahrzeug hat - und starke Gründe, sich von einem solch wenig rentablen Geschäft fernzuhalten - wenig Sinn ergeben. Generative künstliche Intelligenz hingegen ist das neueste Trendthema der Technologiebranche. Sie ist aktuell der Hauptfokus von Apples Big-Tech-Konkurrenten und hat den Chiphersteller Nvidia zu einem der wertvollsten Unternehmen der USA gemacht - hinter Apple und Microsoft.

Apples vermeintliches Zurückbleiben im Rennen um künstliche Intelligenz hat sich als teuer erwiesen und dazu beigetragen, dass der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr um fast 7% gefallen ist, während die Aktien von Microsoft um 10% gestiegen sind und das Unternehmen, das einst tatsächlich das Windows Phone herstellte, um rund 280 Milliarden US-Dollar wertvoller gemacht hat als das Unternehmen, das das iPhone erfand.

Aber selbst ein günstigeres Apple hat keinen Mangel an Ressourcen. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen laut Daten von S&P Global Market Intelligence mit knapp 107 Milliarden US-Dollar den mit Abstand höchsten Free Cashflow aller Unternehmen im S&P 500. Außerdem hat es noch fast 65 Milliarden US-Dollar an Bargeld auf der Bilanz, abzüglich der Schulden. Diese Ressourcen haben es Apple ermöglicht, einen so ehrgeizigen Traum wie den Bau seines eigenen Autos zu verfolgen, ohne einen Anlegeraufstand auszulösen.

Die New York Times berichtete, dass das Projekt Titan im Laufe der Zeit mehr als 10 Milliarden US-Dollar von Apples Bargeldkonsumierte. Das iPhone allein generiert jetzt jährlich mehr als das 20-fache dieses Betrags an Umsatz. Dennoch steht Apple immer noch vor einem teuren Aufholspiel. Komponenten zur Stromversorgung von generativen KI-Diensten - wie die von Nvidia hergestellten GPU-Systeme - sind teuer und aufgrund der enormen Nachfrage und Produktionsengpässe derzeit schwer zu bekommen.

Und Apple wird mit den gleichen Big-Tech-Konkurrenten um diese Chips konkurrieren müssen, die das Unternehmen bereits in einigen wichtigen Bereichen übertrumpft haben. Apples gesamte Kapitalinvestitionen für das Kalenderjahr 2023 betrugen rund 9,6 Milliarden US-Dollar - etwa ein Drittel dessen, was Microsoft, die Google-Mutter Alphabet und Facebook-Eltern Meta Platforms durchschnittlich über den gleichen Zeitraum für Kapitalinvestitionen ausgaben, laut S&P Global Market Intelligence.

Während Apples Gesamtaufwand für Forschung und Entwicklung im letzten Jahr mit knapp 30 Milliarden US-Dollar der fünfthöchste im S&P 500 war, entsprach dies weniger als 8% seines Jahresumsatzes - eines der niedrigsten Verhältnisse großer Technologieunternehmen im Index. Der Anteil der R&D-Ausgaben von Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta am Umsatz lag im letzten Jahr dagegen im Durchschnitt bei mehr als 17%. Daher könnte es sein, dass es für Apple nicht ausreicht, einfach nur Investitionsdollars von seinem Auto-Projekt auf die KI zu übertragen.

Insbesondere da viele generative KI-Dienste auf massive Rechenzentren angewiesen sind, die von Apples Big-Tech-Rivalen in den letzten Jahren aufgebaut wurden, aufgrund ihrer Fokussierung auf die Unternehmens-Cloud-Computing. Apple verfügt über 26 Rechenzentren weltweit, im Vergleich zu mehr als 300 jeder von Microsoft, Google und Amazon, laut Schätzungen des IT-Marktforschungsunternehmens Dell'Oro. Diese drei haben im letzten Jahr auch etwa neunmal so viel wie Apple im Durchschnitt für Rechenzentren ausgegeben, so Dell'Oro-Analyst Baron Fung.

Natürlich weiß niemand genau, in welcher Form Apples KI-Bemühungen letztendlich umgesetzt werden. Das Unternehmen könnte letztendlich dem Trend anderer PC- und Smartphone-Hersteller folgen und KI-Prozessoren zu seinen Geräten hinzufügen. In einer Notiz an Kunden vom 20. Februar sagte Toni Sacconaghi von Bernstein, dass "sogar bescheidene KI-Fähigkeiten potenziell zusätzliche iPhone-Upgrader stimulieren könnten", teilweise aufgrund der schwachen Nachfrage in den letzten beiden Zyklen für Apples legendäres Smartphone. Eine schlauere Siri könnte tatsächlich einen Kauf wert sein.

Nachricht im Orginal