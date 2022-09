Apple spürt Forex Pinch: Apps und In-App-Käufe werden nächsten Monat in diesen Regionen teurer

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) plant, die Preise für Apps und In-App-Käufe im App Store in asiatischen und europäischen Ländern bereits im nächsten Monat zu erhöhen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens an Entwickler hervorgeht. Was passiert ist: Cupertino sagte, die Erhöhung gelte für Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden, Vietnam und alle Gebiete, die den Euro verwenden. Die geänderten Preise werden… Hier weiterlesen