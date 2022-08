Apple soll dieses Wort für AR/VR-Produkte ins Visier nehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) arbeitet Gerüchten zufolge seit langem an einem Augmented Reality/Virtual Reality Headset. Was passiert ist:Der Tech-Gigant möchte möglicherweise das Recht haben, den Begriff “Reality” für sein Mixed-Reality-Headset zu verwenden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf die Markenanmeldungen des Unternehmens. Anmeldungen wurden unter anderem in den USA, der Europäischen Union, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Saudi-Arabien, Cost Rica und Uruguay eingereicht, um den… Hier weiterlesen