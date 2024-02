Apple meldet Umsatzsprung im Feiertagsquartal: Ende der Negativserie

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Service-Umsätze klettern, während Sorgen um China-Geschäft Investoren weiterhin Kopfzerbrechen bereiten.

Dienstleistungsumsätze steigen, während der Verkauf in China weiterhin Anlass zur Sorge für Investoren gibt. Apple verzeichnete im wichtigen Weihnachtsquartal einen Umsatzanstieg und beendete damit eine jüngste Flaute, die eine der schlechtesten Gewinnserien des Unternehmens seit mehr als zwei Jahrzehnten darstellte.

Am Donnerstag gab Apple einen Umsatz von etwa 120 Milliarden US-Dollar für das Oktober-Dezember-Quartal bekannt, ein Anstieg von 2,1% im Vergleich zum Vorjahrszeitraum, sowie einen Nettogewinn von 34 Milliarden US-Dollar, der um 13% höher ausfiel.

Beide Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten, wie von FactSet berichtet wurde. Apples wichtigstes Geschäft, das iPhone, wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 6% auf 69,7 Milliarden US-Dollar Umsatz, im Vergleich zu den von Analysten prognostizierten 67,6 Milliarden US-Dollar. Apple gab zudem bekannt, dass mittlerweile über 2,2 Milliarden Geräte aktiv in Nutzung sind.

"Das ist offensichtlich der Motor des Unternehmens und für die Zukunft", sagte Finanzvorstand Luca Maestri in einem Interview. Die Aktien fielen im nachbörslichen Handel um etwa 3%. Apples Ergebnisse unterstreichen die starke Performance der größten Technologieunternehmen in dieser Ergebnissaison, insbesondere jener, die ihre Produkte und Dienstleistungen mit Künstlicher Intelligenz ausstatten.

Microsoft verzeichnete den stärksten Gewinnzuwachs seit mehr als zwei Jahren, während es seine Geschäftssoftware-Angebote mit der gleichen Technologie wie ChatGPT aktualisiert. Die Aktien von Meta Platforms, dem Mutterunternehmen von Facebook, stiegen um mehr als 14%, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse veröffentlicht hatte und aufzeigte, wie KI dabei half, aus Instagrams Reels und anderen Plattformen Gewinne auszuwringen.

Googles Mutterunternehmen Alphabet verzeichnete zwar Werbeeinnahmen, die die Erwartungen der Wall Street verfehlten, verbuchte jedoch das vierte Quartal in Folge ein beschleunigtes Umsatzwachstum. "Alle bekommen Bewertungssteigerungen durch KI", sagte Trip Miller, Geschäftsführer bei Gullane Capital Partners, einem Apple-Aktionär.

"Apple signalisiert eine abwartende Haltung. Man sollte nie sagen, dass Apple hinterherhinkt, aber aus einer Signalperspektive scheinen andere große Technologieunternehmen in Sachen KI etwas voraus zu sein." Auf Apples Gewinnkonferenz teilte Chief Executive Tim Cook mit, dass das Unternehmen in Künstliche Intelligenz investiert und ihre Arbeit später in diesem Jahr teilen wird.

Der iPhone-Hersteller hatte im letzten Jahr mit einer verwirrenden Vielzahl an Herausforderungen zu kämpfen, darunter Regulierungsuntersuchungen auf der ganzen Welt zu seinen App-Store-Richtlinien, sinkenden Verkäufen in China und unruhigen Investoren, die skeptisch über die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind.

In diesem Jahr haben mehrere Analysten die Aktie heruntergestuft. Das Unternehmen verzeichnete vier Quartale in Folge mit rückläufigen Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr. Das letzte Mal, dass das passierte, war 2001, kurz bevor Apple den iPod herausbrachte, als Mitbegründer Steve Jobs als Chief Executive zurückkehrte.

Für das Geschäftsjahr 2023, das im September endete, sank der Umsatz um 2,8%. Für den Ausblick auf das aktuelle März-Quartal gab das Unternehmen bekannt, dass es erwartet, dass das Dienstleistungsgeschäft in ähnlichem Tempo wachsen wird wie im Zeitraum von Oktober bis Dezember.

Der Gesamtumsatz und der Verkauf von iPhones werden gleich bleiben, wobei lediglich Umsätze in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar aufgrund von aufgestauter Nachfrage im Januar-März-Quartal des letzten Jahres ausgenommen sind, so das Unternehmen. In China, dem drittgrößten Markt von Apple, fiel der Umsatz um etwa 13% auf 21 Milliarden US-Dollar und verfehlte die Prognosen der Analysten.

China ist der Aspekt, der die Anleger am meisten beunruhigt bezüglich des Geschäfts von Apple. Der heimische Champion Huawei konnte seit seiner Rückkehr zu Premium-Smartphones, um gegen Apple anzutreten, an Boden gewinnen. Und in den letzten Monaten ordnete China an, dass Mitarbeiter der Zentralregierung keine iPhones oder anderen ausländischen Handys für die Arbeit nutzen dürfen, berichtete das Wall Street Journal im September.

Im Januar begann Apple damit, seine neuesten iPhones auf dem chinesischen Markt zu einem seltenen Nachlass anzubieten, um einem Abschwung entgegenzuwirken. Im letzten Quartal von 2023 verzeichneten die gesamten Smartphone-Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 6,6%, was eine Reihe von zehn Quartalen mit Rückgängen durchbrach, laut Counterpoint Research.

Apple behielt mit einem Marktanteil von 20,2% die Spitzenposition, doch die Verkäufe fielen um 9%, während Huaweis Verkäufe um 71% stiegen. Die Investoren prüfen die Perspektiven von Apples Geschäftszweig seiner Dienstleistungen genau, der einst als zukünftige Wachstumsmaschine gefeiert wurde, während das iPhone-Wachstum nachließ.

Für das Dezember-Quartal betrug der Umsatz aus Dienstleistungen 23,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11,3% entspricht und die Schätzungen der Analysten leicht verfehlte. Am Freitag werden die ersten Generationen des Apple Vision Pro an Kunden ausgeliefert, die das Produkt vorbestellt haben.

Apples erstes neues Hauptprodukt seit fast einem Jahrzehnt, das Vision Pro, ist eine Virtual-Reality-Brille, die in der Lage ist, digitale Objekte in die physische Umgebung des Benutzers zu platzieren. Während das Vision Pro Begeisterung unter potenziellen Kunden hervorruft, erwarten Investoren und Analysten nicht, dass die teuren Headsets in absehbarer Zeit viel zu den Gesamtumsätzen beitragen werden.

Apple hat nicht bekannt gegeben, wie viele Headsets bereits verkauft wurden, aber die Zahl wird auf 160.000 bis 180.000 Stück geschätzt, als es anfänglich verkauft wurde, laut dem Analysten von TF International Securities, Ming-Chi Kuo. Erste Berichte sind tendenziell positiv, weisen jedoch auf Verbesserungsmöglichkeiten hin, wie zum Beispiel im Hinblick auf Preis und Gewicht.

