Apple kassiert 1,8 Milliarden Euro Strafe von der EU wegen unfairer App Store-Praktiken

EU verhängt nach Spotify-Beschwerde erste Strafe gegen Apple und verbietet missbräuchliche App-Store-Regeln für Musik-Konkurrenten.

Apple Inc. hat eine Strafe von 1,8 Milliarden Euro von der Europäischen Union erhalten, nachdem sie wegen Vorwürfen, gegenüber Musik-Streaming-Konkurrenten wie Spotify Technology SA zu schweigen, untersucht wurden. Die Europäische Kommission hat auch angeordnet, dass das Unternehmen aus Cupertino, Kalifornien, stoppen muss, Musik-Streaming-Apps daran zu hindern, Nutzern günstigere Alternativen außerhalb des App Stores von Apple anzubieten.

"Apple hat für ein Jahrzehnt seine dominante Position auf dem Markt für die Verteilung von Musik-Streaming-Apps im App Store ausgenutzt", sagte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. "Dies taten sie, indem sie Entwickler daran hinderten, Verbraucher über günstigere Musikdienste außerhalb des Apple-Ökosystems zu informieren." Apple lehnte die Strafe der EU ab und erklärte in einer Stellungnahme, dass die Regulierungsbehörden "keine glaubwürdigen Beweise für Verbraucherschäden gefunden haben und die Realitäten eines florierenden, wettbewerbsfähigen und schnell wachsenden Marktes ignorieren".

Im ersten Quartal verzeichnete Apple einen Umsatz von 119,6 Milliarden US-Dollar, wovon allein 69,7 Milliarden US-Dollar vom iPhone stammten. Der Umsatz des Geräts stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6%. Es ist ein Kernstrategie von Vestager, die Dominanz von Big Tech im Block durch Geldbußen und regulatorische Maßnahmen zu untergraben. Sie verhängte bereits Bußgelder von über 8 Milliarden Euro gegen Alphabet Inc.'s Google und ordnete auch an, dass Apple 13 Milliarden Euro an angeblich unrechtlichen Steuervorteilen von Irland zurückzahlt. Die EU-Zerschlagung des App Stores von Apple fällt zusammen mit umfassenden neuen Regeln, die darauf abzielen, Marktmissbrauch zu verhindern, bevor er Wurzeln schlägt.

Im Rahmen des Digital Markets Act, der diese Woche vollständig in Kraft tritt, wird es für die mächtigsten Tech-Unternehmen illegal sein, ihre eigenen Dienste gegenüber ihren Konkurrenten zu bevorzugen. Unternehmen werden daran gehindert, personenbezogene Daten über ihre verschiedenen Dienste zu kombinieren und Daten, die sie von Drittanbietern sammeln, zu verwenden, um gegen sie anzutreten. Sie müssen auch Nutzern ermöglichen, Apps von Plattformen von Konkurrenten herunterzuladen. Die Regeln treten am 7. März in vollem Umfang in Kraft und Apple hat auch seine Einstufung unter dem neuen Regime angefochten.

Die EU-Untersuchungen wurden durch eine Beschwerde von Spotify, die vor fast fünf Jahren eingereicht wurde, ausgelöst. Das Unternehmen behauptete, dass es gezwungen war, die Preise für seine monatlichen Abonnements zu erhöhen, um die Kosten zu decken, die mit der angeblichen Kontrolle von Apple über den App Store verbunden sind. Die Europäische Kommission hat sich auf Apples sogenannte Anti-Beeinflussungsregeln konzentriert und im Februar eine formelle Anklageschrift veröffentlicht, in der sie behauptete, dass die Bedingungen unnötig seien und die Verbraucher höhere Preise zahlen müssten.

