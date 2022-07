Apple gewinnt den Kampf um das wertvollste Unternehmen gegen Saudi-Aramco: Langfristig

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Ja, ich bin überzeugt: Apple (WKN: 865985) dürfte gegen Saudi-Aramco (WKN: A2PVHD) langfristig als wertvollstes Unternehmen unseres Planeten gewinnen. Wobei für mich die eigentlich relevantere Frage ist, ob nicht andere Konzerne am Ende oben stehen. Microsoft oder auch Amazon wären für mich Aspiranten auf den Thron. Aber das sind ebenfalls andere Fragen.

Bleiben wir für heute bei Apple und Saudi-Aramco. Wie aktuelle Schlagzeilen zeigen, hat der saudi-arabische Ölkonzern schließlich inzwischen wieder aufgeholt und notiert auf dem ersten Platz. Aber für wie lange noch? Hier ist jedenfalls meine Perspektive, warum es langfristig eine Wachablöse geben könnte.

Apple vs. Saudi-Aramco: Nur eine Bestandsaufnahme?

Das Timing und der Kontext sind für mich jedenfalls entscheidend, wenn es um Saudi-Aramco und Apple im Vergleich geht. Beim wertvollsten Unternehmen oder Konzern auf diesem Planeten gibt es schließlich immer eine Momentaufnahme. Und in diesem Moment hat der Markt eine klare Wendung hingelegt.

Die Öl- und Erdgaspreise sind hoch, Saudi-Aramco dürfte entsprechend hohe, freie Cashflows und Nettoergebnisse produzieren. Das ist zum Beispiel im Jahr 2022 mit teilweise negativen Notierungen bei WTI nicht der Fall gewesen. Aber auch das ist eben ein Einmaleffekt gewesen, den wir nicht überbewerten können.

Apple hingegen hat derzeit etwas zu kämpfen. Vielleicht auch operativ, je nachdem, wie viele Verbraucher in Zeiten stark steigender Inflation noch auf teure iPhones und die Produkte des Kultkonzerns aus Cupertino setzen. Womöglich gibt es einen gewissen Abwanderungsgrad. Aber gegebenenfalls auch starke, ausgleichende Pricing-Power. Jedenfalls sind Tech- und Wachstumsaktien im Moment nicht so gefragt, was der relevantere Kontext sein dürfte.

Wachablöse mittel- bis langfristig?

Trotzdem besitzt Apple für mich im Vergleich zu Saudi-Aramco einige Vorteile. Primär ist das für mich ein Hardware-Tech-Ansatz, von dem ein Warren Buffett sagt, dass es sich hierbei für ihn eher um Konsumgüter handele. Insbesondere die Smartphones sind alltäglich, wenig zyklisch und zentraler Bestandteil vieler Heim-Ökosysteme, wenn es um Technik geht. Das ist für mich attraktiver als ein zyklischer Ölmarkt. Wobei der saudi-arabische Ölkonzern auch seine Größenvorteile besitzt. So soll er schließlich bei ca. 10 US-Dollar je Barrel Öl bereits profitabel sein.

Ich sehe jedoch in dem Tech- und Konsumgüter-Ansatz von Apple mehr Potenzial und die stärkere Marke sowie den insgesamt weniger zyklischen Markt. Deshalb bin ich überzeugt, dass es sich bei dem aktuellen Ranking um eine Momentaufnahme handelt, die in einigen Jahren wieder anders ausfallen könnte. Warten wir es ab!

