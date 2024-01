Apple erklimmt den Thron: Entthront Samsung als weltweit größten Smartphone-Hersteller

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple schlägt Samsung: Zum ersten Mal als weltweit größter Smartphone-Hersteller an der Spitze.

Das Jahr 2023 wird für Apple in die Geschichtsbücher eingehen: Der kalifornische Konzern hat es geschafft, Samsung als weltweit größten Hersteller von Mobiltelefonen zu entthronen. Mit insgesamt 234,6 Millionen ausgelieferten iPhones hat Apple die Konkurrenz, die diese Position seit mehr als einem Jahrzehnt innehatte, überholt und eine Revolution in der Technologiebranche ausgelöst.

Marktforscher, insbesondere die Analysefirma IDC, liefern beeindruckende Zahlen: Apple hat das Jahr als unangefochtener Spitzenreiter abgeschlossen und Samsung mit 226,6 Millionen verkauften Smartphones übertrumpft.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Apple diesen Triumph trotz des allgemeinen Markttrends erreicht hat. Während der Gesamtmarkt um mehr als drei Prozent schrumpfte, konnte der US-Konzern seinen Smartphone-Absatz um 3,7 Prozent steigern. Gleichzeitig musste Samsung einen Rückgang von13,6 Prozent hinnehmen und Marktanteile abgeben.

Auch das Weihnachtsgeschäft des vergangenen Jahres belegt Apples Erfolgskurs. Während der US-Konzern einen Anstieg des Absatzes von 11,6 Prozent verzeichnete, musste Samsung einen Rückgang von etwa elf Prozent verbuchen. Dies zeigt deutlich, dass Apples Produktpalette weiterhin Konsumenten begeistert und das Unternehmen den Puls des Marktes genau kennt.

Der Erfolg von Apple steht nicht nur für innovative Produkte, sondern auch für eine klare Strategie. Im Gegensatz zu Samsung setzt der kalifornische Konzern nicht auf das Niedrigpreis-Segment. Trotz des Triumphs bei den Smartphones musste Apple in jüngster Zeit jedoch einen Rückschlag bei einem anderen Trendprodukt hinnehmen: Der Apple Watch.

Gerichtsunterlagen haben enthüllt, dass das Unternehmen in den USA die Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts in der neuen Uhrenserie deaktiviert hat. Dieser Schritt wurde gemacht, um die Uhren nach einer verlorenen Patentklage weiterhin verkaufen zu können - ein interessanter Einblick in die komplexen Herausforderungen der Innovationsbranche, die sogar die erfolgreichsten Unternehmen gelegentlich ausbremsen können.

Insgesamt unterstreicht die Erfolgsgeschichte von Apple nicht nur die Stärke der Marke, sondern auch die Bedeutung einer klaren Strategie in der dynamischen Welt der Technologie.

Während Samsung nun seine Position neu definieren muss, wird Apple weiterhin darauf bedacht sein, seinen Platz als Spitzenreiter zu verteidigen und gleichzeitig innovative Wege für die Zukunft zu erschließen. Ein interessanter Kampf in der aufstrebenden Welt der mobilen Technologie.

