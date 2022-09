Apple bringt IPhone 14 Pro und 14 Pro Max auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple Inc. (AAPL) hat am Mittwoch auf seiner "Far Out"-Veranstaltung in Cupertino, Kalifornien, seine neuen Flaggschiff-Smartphones iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vorgestellt. Das neue Apple iPhone 14 Pro und Pro Max verfügen über ein 6,1-Zoll- bzw. 6,7-Zoll-Display. Die Modelle verfügen über eine neue, kleinere, pillenförmige Aussparung sowie ein Always-on-Display. Um die Kerbe herum bewegen… Hier weiterlesen