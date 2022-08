Apple-Zulieferer Foxconn investiert 300 Millionen Dollar in eine Anlage in Vietnam, um die Produktion außerhalb Chinas zu erweitern

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Tage nach den Berichten, dass Apple Inc (NASDAQ:AAPL) in Gesprächen ist, um erstmals Uhren und MacBooks in Vietnam zu produzieren, hat der taiwanesische Zulieferer Foxconn Berichten zufolge ein Memorandum unterzeichnet, um seine Anlage im Norden des Landes zu erweitern. Was passiert ist: Foxconn hat mit dem vietnamesischen Bauunternehmen Kinh Bac City eine Absichtserklärung im Wert von 300 Millionen Dollar unterzeichnet,… Hier weiterlesen