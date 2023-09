Apple Quartalsergebnisse in 6 Wochen erwartet: Prognosen und Einflüsse auf die Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In knapp sechs Wochen wird der kalifornische Technologieriese Apple seine Quartalsergebnisse für das 4. Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Apple-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 41 Tage, bis diese wichtigen Zahlen von Apple veröffentlicht werden. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 2,60 Billionen Euro und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse gehen Experten aktuell davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht zurückgehen wird. Im vierten Quartal des Jahres 2022 konnte Apple einen Umsatz von 84,05 Milliarden Euro verzeichnen, während jetzt ein Rückgang um -29,64 Prozent auf 59,14 Milliarden Euro erwartet wird. Auch der...