Apple Quartalsbericht: Analysten erwarten Umsatzrückgang und Einfluss auf Aktienperformance

Apple Inc., das renommierte Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, wird in 63 Tagen seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Performance der Apple-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Apple liegt derzeit bei beeindruckenden 2,52 Billionen Euro. Kurz vor Eröffnung der Börse werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten prognostizieren aktuell einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Apple einen Umsatz von 82,83 Milliarden Euro, während nun mit einem Rückgang von -35,41 Prozent auf 53,49 Milliarden Euro gerechnet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -28,91 Prozent auf 13,54 Milliarden Euro fallen.

Auf Jahressicht...