Apple: Potenzial für Kursanstieg bei 178,10 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Apple am Finanzmarkt lag bei -0,10%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf eine negative Entwicklung von -0,59% summiert. Obwohl der Markt derzeit relativ neutral erscheint, sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie momentan nicht richtig bewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel von Apple liegt aktuell bei 178,10 EUR und könnte somit potenziell um +10,48% steigen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

22 Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere 8 sind optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie von 13 Experten. Nur noch zwei Analysten raten zum Verkauf und ein Experte sieht sogar eine sofortige Verkaufsempfehlung.

