Apple: Mittelfristiges Kursziel von 175,79 EUR

Die Aktie von Apple scheint nach Auffassung der Analysten unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 175,79 EUR und somit +7,59% über dem aktuellen Wert.

• Am 21.09.2023 fiel die Apple-Aktie um -0,89%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 4,11

• Positive Einschätzung durch +66,67% der Analysten

Am gestrigen Handelstag schloss Apple mit einem Rückgang von -0,89%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen einen Gesamtrückgang von -0,62%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hinweist.

Obwohl nicht alle Analysten in dieser Entwicklung einen Grund zur Freude sehen dürften, sind sich die meisten einig darüber das aktuelle Kurspotenzial von +7,59% für Investoren eröffnet wird.

Von den insgesamt 22 befragten Experten sind 8 optimistisch genug um ein “Kauf”-Rating zu geben und...