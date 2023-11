Apple, McDonald’s, Nestlé: Diese Champions gibt es aktuell noch mit Rabatt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in Kürze ist wieder Hochsaison für Schnäppchenjäger. Denn Ende November winken am sogenannten Black Friday und in der Cyber Week satte Rabatte, die von vielen Verbrauchern für ihre Weihnachtseinkäufe genutzt werden. Beim Kauf von Aktien ticken Anleger meist anders. Denn hier wird in der Regel auf breiter Front erst dann zugegriffen,...