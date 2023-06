Apple: Markt optimistisch mit Kursziel von 167,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am gestrigen Tag konnte Apple am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,48% verzeichnen. Somit ergibt sich eine positive Bilanz der vergangenen fünf Handelstage in Höhe von +3,15%. Aufgrund dessen scheint der Markt momentan relativ optimistisch eingestellt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 167,02 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten dieser Meinung und eröffnen Investoren somit ein Potential von -1,14%. Allerdings ist nicht jedermann davon überzeugt.

24 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an. Weitere 10 Experten geben sogar das Rating “Kauf”. Acht haben sich neutral positioniert und sprechen ein “halten” aus. Lediglich einer gibt an, dass es Zeit sei zu verkaufen und nochmals einer empfiehlt den sofortigen Verkauf.

Trotzdem bleibt der Anteil der Optimisten immer noch bei +77,27%. Das bewährte...