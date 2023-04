Apple: Kursziel von 155,27 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple wird derzeit nach Meinung der Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 155,27 EUR. Das entspricht einem potentiellen Verlustrisiko von -3,28% für Investoren.

• Am 14.04.2023 legte die Apple-Aktie an der Börse um 0,00% zu.

• Der Guru-Rating-Wert liegt bei 4,24 im Vergleich zu vorherigem Wert von 4,25.

Apple zeigte in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Kursentwicklung mit einem Plus von insgesamt +1,94%. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell als neutral einzustufen.

Analysten bewerten die Aktie mehrheitlich positiv: So sehen beispielsweise 49 Experten sie als Kauf oder starken Kauf an (was einer Quote von etwa +75,56 % entspricht), während nur einer einen Verkauf empfiehlt.

Anzumerken bleibt das positive Trend-Indikator “Guru-Rating” mit dem aktuellen Wert von 4.24...