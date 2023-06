Apple: Kursziel liegt bei 165,91 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Experten sind der Ansicht, dass die Apple-Aktie momentan unterbewertet ist. Das eigentliche Kursziel liegt um -1,15% unter dem aktuellen Preis.

• Am 09.06.2023 stieg Apples Börsenkurs um +0,22%

• Das mittelfristige Kursziel von Apple beträgt 165,91 EUR

• Das Guru-Rating für Apple bleibt unverändert bei 4,25

Am gestrigen Handelstag konnte Apple eine positive Performance von +0,22% verzeichnen und erreichte damit in den letzten fünf Tagen insgesamt eine Wochenzunahme von +0,77%. Der Markt scheint aktuell also neutral gestimmt zu sein.

Obwohl diese Entwicklung nicht alle Marktteilnehmer erwarteten hatten – sind sich Analysten einig darüber.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wurde auf durchschnittlich 165,91 € festgelegt. Dies entspricht einer potentiellen Rendite von -1,15%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle...