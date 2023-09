Apple: Kursziel laut Analysten bei 174,48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple verzeichnete am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,62% und hat in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt +2,79% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +4,50% bietet.

• Apple legte gestern um +0,62% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 174,48 EUR

• 66,67 % der Analysten empfehlen einen Kauf

22 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und weitere acht Experten sehen sie als optimistisch an. Bei dreizehn weiteren Analysten lautet das Rating “halten” und lediglich zwei sprechen sich für einen Verkauf aus. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11.

Insgesamt lässt sich sagen: Der Markt zeigt sich momentan relativ optimistisch gegenüber Apple – trotz einer gewissen Unsicherheit...