Apple: Kursziel auf 154,66 EUR gesetzt

Die Apple-Aktie wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 154,66 EUR und bietet somit ein Potenzial von -0,48% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 28.04.2023 stieg die Aktie um +0,82%

• Das Kurspotenzial beträgt -0,48%

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert ist bei 4,24 statt vorherigen 4,25

Gestern konnte Apple eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und legte um +0,82% zu.

Insgesamt summierte sich das Wachstum in den letzten fünf Handelstagen auf +2,82%, was auf eine optimistische Stimmung im Markt hinweist.

Obwohl nicht alle Analysten mit diesem Anstieg gerechnet hatten, zeigen sich insgesamt überwiegend positive Einschätzungen.

So setzen derzeit 49 von insgesamt 59 Experten (75,56%) auf einen Kauf des Wertpapiers oder bewerten es zumindest...