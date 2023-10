Apple: Kursziel bei 188,85 EUR – Investoren erwartet ein Potential von +11,31%

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,85%. In den letzten fünf Handelstagen erzielte die Aktie sogar ein Plus von +3,82%. Die Bankanalysten sehen das Potenzial der Aktie allerdings noch höher. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 188,85 EUR – was einem Potential von satten +11,31% entspricht.

• Am 09.10.2023 stieg der Wert der Apple-Aktien um +0,85%

• Das mittelfristige Kursziel für Apple beträgt 188,85 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,07

Momentan sind sich Analysten uneins darüber inwiefern die jüngsten Entwicklungen den zukünftigen Wert beeinflussen werden. Währenddessen bleiben insgesamt zwei Experten skeptisch und empfehlen einen Verkauf der Apple-Aktien. Jedoch halten sich auch Optimisten bereit – ganze...