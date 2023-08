Apple: Kursziel bei 184,69 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple-Aktien sind nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 184,69 EUR und damit um +6,94% über dem aktuellen Kurs.

• Apple Aktie mit +1,92% am 30.08.2023

• Mittelfristiges Kurspotenzial von +6,94%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,11

An einem einzigen Handelstag stieg der Wert von Apple um +1,92%. In den vergangenen fünf Tagen betrug die positive Entwicklung sogar +6,39%. Es scheint also ein relativer Optimismus im Markt zu herrschen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird auf 184,69 EUR geschätzt. Mehrere Bankanalysten halten diese Einschätzung für realistisch und gibt Anlegern somit eine Chance auf eine mögliche Rendite von bis zu+6,94%.

22 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere acht bewerten sie als kaufenswert aber nicht euphorisch. Eine neutrale Bewertung gaben...