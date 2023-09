Apple: Kursziel bei 175,10 EUR - Potenzial von +6,63%

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Apple-Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang von -2,00%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine neutrale Entwicklung mit einem Gesamtergebnis von -0,14%, was auf eine gegenwärtig neutrale Marktstimmung hindeutet.

Allerdings scheinen Bankanalysten die Aktie unterbewertet zu halten und sehen darüber hinaus ein mittelfristiges Kursziel bei 175,10 EUR. Sollte sich ihre Prognose bewahrheiten, ergibt sich für Anleger ein Kurspotenzial in Höhe von +6,63%.

22 derzeitige Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 8 Experten teilen diese Einschätzung zwar optimistisch aber nicht euphorisch. Eine “halten”-Bewertung vergeben insgesamt 13 Analysten während nur noch zwei davon ausgehen sie erscheine als Verkaufswert. Insgesamt bleibt damit eine positive Grundstimmung rund um Apple bestehen.

