Apple: Kursziel bei 174,48 EUR

Die Aktie von Apple hat in der vergangenen Woche eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Allerdings sind Analysten nach wie vor optimistisch gestimmt und sehen das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft.

• Am 11.09.2023 legte die Aktie um +0,66% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 174,48 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,11

Obwohl die jüngste Entwicklung am Markt eher pessimistisch wirkt, glauben Bankanalysten fest an das Potenzial von Apple. So sehen diese im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 174,48 EUR – was einer potentiellen Wertsteigerung von +4,33% entspricht.

Daran ändert auch die skeptische Einschätzung einiger weniger Analysten nichts: Ganze 22 Experten sind sich sicher und empfehlen einen Kauf der Aktie. Acht weitere bewerten die Aussichten als...