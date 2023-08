Apple: Kursziel bei 171,02 EUR - Investoren sehen Potenzial von +3,56%

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verlor insgesamt 7,36%. Am gestrigen Tag führte ein Kursverlust von 4,80% zu einer pessimistischen Stimmung am Markt.

Dennoch gehen Experten davon aus, dass das wahre Kursziel der Apple-Aktie bei 171,02 EUR liegt. Dies würde eine Steigerung des aktuellen Kurses um +3,56% bedeuten. Der Großteil der Analysten (68,89%) teilt diese optimistische Einschätzung und empfiehlt die Aktie weiterhin als Kauf.

Details zur Einschätzung der Analysten:

– Starke Kaufempfehlung: 22

– Kaufempfehlung: 9

– Halten-Empfehlung: 11

– Verkaufsempfehlungen: 2

– Sofortiges Verkaufen wird empfohlen durch einen Experten

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,09 unverändert positiv für...