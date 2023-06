Apple: Kursziel bei 167,15 EUR - Analysten empfehlen Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt aktuell bei -1,26%. Gestern sank der Kurs um weitere -0,78%. Trotzdem sind Bankanalysten optimistisch und geben ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 167,15 EUR an. Dies bedeutet ein Potenzial von +0,60% für Investoren.

• Am gestrigen Tag fiel der Apple-Kurs um -0,78%

• Mittelfristiges Kursziel von Apple laut Analysten: 167,15 EUR

• 77% der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf (Guru-Rating)

Aktuell empfehlen insgesamt 24 Analysten einen Kauf der Apple-Aktie. Weitere zehn Experten teilen diese Einschätzung und bewerten das Unternehmen als „Kauf“. Acht Experten halten sich neutral und beurteilen die Aktien mit “Halten”. Nur eine Stimme gibt eine Verkaufsempfehlung ab. Ein Experte meint sogar dass man sofort verkaufen sollte.

