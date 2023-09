Apple: Kurspotenzial von +16,72% auf 188,31 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie hat am gestrigen Handelstag eine leichte Steigerung von +0,15% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich allerdings ein Rückgang von -2,35%, was zeigt, dass der Markt aktuell eher pessimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 188,31 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +16,72%. Derzeit empfehlen 22 Analysten einen Kauf und weitere acht bezeichnen die Apple-Aktie als optimistisch aber nicht euphorisch. Zwölf Experten sprechen eine neutrale Bewertung aus und nur zwei sind der Meinung, dass Anleger besser verkaufen sollten. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,07.

Analysten sind uneins bezüglich des weiteren Kursverlaufs der Apple-Aktie. Investoren können jedoch mit einem potentiellen Gewinn rechnen und sollten daher das Risiko abwägen bevor sie investieren.