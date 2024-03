Apple Hospitality Reit Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Apple Hospitality REIT Inc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50,44 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,79 Punkten und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird es auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Apple Hospitality REIT Inc in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Apple Hospitality REIT Inc. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Apple Hospitality REIT Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,74 USD liegt, was einer Abweichung von +5,48 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 16,3 USD, was einer Abweichung von +2,7 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

