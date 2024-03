Apple Hospitality Reit Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den letzten Monaten hat sich die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Apple Hospitality REIT Inc verbessert, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Jedoch wurde das Unternehmen im Vergleich zum Vormonat weniger diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt.

Die Analyse von 1 Analystenbewertungen ergibt ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie. Das Fehlen von Analystenupdates im letzten Monat führt jedoch zu einem positiven "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die relative Stärke der Aktie wird anhand des Relative Strength Index (RSI) beurteilt. Der 7-Tage-RSI von 59,22 und der 25-Tage-RSI von 43,84 führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,82 USD lag, während der letzte Schlusskurs sich um +4,24 Prozent unterschied. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Aktie wird auch auf der kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

