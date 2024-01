Apple Hospitality Reit Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Apple Hospitality REIT Inc im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose gemäß den Analystenbewertungen liegt bei 18 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 9,02 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,51 USD. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält Apple Hospitality REIT Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Apple Hospitality REIT Inc lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, wodurch eine weitere Einschätzung als "Schlecht" erfolgt. In der Gesamtbewertung erhält Apple Hospitality REIT Inc in diesem Punkt somit die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Apple Hospitality REIT Inc aktuell mit dem Wert 70,73 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Apple Hospitality REIT Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 15,6 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (16,51 USD) um 5,83 Prozent höher, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 16,65 USD, und daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

