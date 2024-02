Apple Hospitality Reit Aktie: Lieber erstmal halten!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen überwiegend eine positive Stimmung unter den Anlegern. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Apple Hospitality REIT Inc diskutiert. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie der Apple Hospitality REIT Inc abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu dem Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 16,2 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt von den Analysten als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt und dem Relative Strength Index mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength-Index weist ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen.

Insgesamt ergibt sich für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie eine neutrale Einschätzung sowohl aus der Sicht der Anlegerstimmung als auch der Analystenbewertung sowie der technischen Analyse.

