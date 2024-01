Apple Hospitality Reit Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Apple Hospitality REIT Inc. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 18 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 9,02 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,51 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Apple Hospitality REIT Inc waren. Heute erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung aufgrund des positiven Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,6 USD liegt, was einem Unterschied von +5,83 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Kurs von 16,65 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Apple Hospitality REIT Inc aktuell mit einem Wert von 70,73 überkauft ist, wodurch eine Einstufung von "Schlecht" erfolgt. Bei einer Betrachtung des RSI25 über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 51, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

