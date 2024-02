Apple Hospitality Reit Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Apple Hospitality REIT Inc neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,31 und ein Wert für den RSI25 von 56,09, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 15,72 USD für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,93 USD (+1,34 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden analysiert, wobei beide zu einem "Neutral"-Rating führen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Apple Hospitality REIT Inc eingestellt sind. Es gab sieben positive und ein negatives Meinungsbild sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Daher erhält Apple Hospitality REIT Inc von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

