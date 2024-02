Apple Hospitality Reit Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Apple Hospitality REIT Inc wurde von Analysten einer Bewertung unterzogen, die zu einem "Neutral" -Rating führte. Im Detail ergab die Untersuchung, dass kein Kauf-, ein neutrales und kein schlechtes Rating vorhanden waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Apple Hospitality REIT Inc liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Apple Hospitality REIT Inc über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt unterschiedliche Bewertungen, je nachdem, ob der Zeitraum 200 oder 50 Handelstage betrachtet wird. Unter Berücksichtigung beider Zeiträume ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Apple Hospitality REIT Inc derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt jedoch ein neutrales Signal, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

