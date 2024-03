Apple Hospitality Reit Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Apple Hospitality REIT Inc hat in den letzten Tagen einen Kurs von 16,87 USD erreicht, was einer Entfernung von +3,12 Prozent vom 50-Tage-Durchschnittskurs (GD50) entspricht. Dies wird als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +6,84 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz für die Apple Hospitality REIT Inc schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer entsprechenden Einschätzung als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Insgesamt erhält die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die Apple Hospitality REIT Inc liegt bei 18,11 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie in diesem Abschnitt.

