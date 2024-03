Apple Hospitality Reit Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Stärke-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI der Apple Hospitality REIT Inc-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 62. Auf Grundlage dieses Wertes wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 48,57 liegt. Auch hier zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 15,83 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,18 USD liegt, was einer Abweichung von +2,21 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als neutral bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 16,32 USD, so liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,86 Prozent Abweichung). Auch hier wird das Unternehmen mit einem neutralen Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Apple Hospitality REIT Inc-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit erhält das Unternehmen im Durchschnitt ein neutrales Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Anlegerstimmung rund um die Aktie von Apple Hospitality REIT Inc. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Basierend darauf wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Apple Hospitality REIT Inc bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet und erhält somit ein "Gut"-Rating.

