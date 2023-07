Apple: Analysten sehen Potenzial von 0,21% - Kursziel bei 171,92 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nach Meinung von Bankanalysten ist die Aktie von Apple aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 171,92 EUR. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, hätte dies eine potenzielle Rendite von +0,21% zur Folge.

• Apple: Am 11.07.2023 mit -0,28%

• Guru-Rating von Apple bleibt das selbe mit 4,09

• Anteil der Optimisten beträgt +68,89%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,28%, was zu einer negativen Gesamtperformance in den vergangenen fünf Tagen führt (-1,70%). Die Einschätzung der Analysten bezüglich des Unternehmens bleibt jedoch insgesamt positiv.

22 Experten raten zum Kauf der Aktie und weitere neun sprechen eine Kaufempfehlung aus. Lediglich zwei sind der Ansicht eines Verkaufs der Wertpapiere und ein Experte befürwortet sogar einen sofortigen...