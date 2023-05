Apple: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 150,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat am Finanzmarkt gestern ein Plus von +0,06% verzeichnet. In der vergangenen Woche konnte sie sich damit um insgesamt +1,80% verbessern. Die Bankanalysten sind optimistisch und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 150,70 EUR.

• Am 19.05.2023 mit einem Anstieg von +0,06%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 150,70 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 4,22

Trotz positiver Tendenz in den letzten Tagen ist die Meinung unter den Experten geteilt: Während 24 Analysen die Aktie als stark kaufenswert einschätzen und weitere zehn eine Kaufempfehlung aussprechen, sieht etwa jeder Zehnte eher Risiken beim Investment oder rät zum Verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,22.