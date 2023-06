Apple: Analysten sehen Potential - Kursziel bei 167,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,15% hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen eine Kursentwicklung von +0,48%. Die derzeitige Stimmung am Markt scheint entsprechend optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 167,02 EUR. Demnach eröffnet sich Investoren aktuell ein Potential in Höhe von -1,14%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trend-Entwicklung.

Insgesamt sind derzeit 77,27% der Analysten optimistisch und empfehlen den Kauf oder sogar einen starken Kauf (24 bzw.10 Experten). Eine weitgehend neutrale Bewertung “halten” vergaben acht Analysten. Ein Verkauf wird lediglich von einem Experten empfohlen und einer sieht sogar akuten Handlungsbedarf zum sofortigen Verkauf.

