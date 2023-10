Apple: Analysten sehen Kursziel bei 188,85 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple Aktie wird von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,85 EUR (+11,31% vom aktuellen Kurs entfernt), was ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Investoren bedeutet.

• Apple: Am 09.10.2023 mit +0,85%

• Das Kursziel von Apple liegt bei 188,85 EUR

• Guru-Rating von Apple bleibt das selbe mit 4,07

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um insgesamt +3,82%, wobei dieser Trend am gestrigen Tag durch eine weitere positive Entwicklung (+0,85%) fortgeführt wurde. Die Mehrheit der Analysten sieht in diesem Wachstum einen Grund zur Zuversicht und geht davon aus, dass die Aktie weiterhin steigen wird.

22 Experten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie von Apple und weitere acht bewerten sie als positiv (Rating: “Kauf”). Zwölf Analysten halten ihre Position neutral...